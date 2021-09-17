Москва, 17 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может посетить с визитом Россию уже этой осенью. В настоящее время Москва и Вашингтон прорабатывают этот вопрос. Об этом 17 сентября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Собеседники издания заявили, что в переговорах фигурирует ноябрь, однако это пока не утверждено.

«До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — пояснил один из источников.

Предполагается, что Нуланд встретится с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым, который курирует отношения с США, и Андреем Руденко, в чьём ведении находятся отношения со странами с постсоветского пространства, включая Украину. Также не исключается и её встреча с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком, который курирует Украину и всё постсоветское пространство.

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Если визит Нуланд в Россию состоится, это будет хорошим знаком, считает бывший американский дипломат, слова которого приводит издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее автор статьи в журнале The American ConservativeТед Карпентер заявил, что Соединённым Штатам необходимо в срочном порядке скорректировать свой политический курс, начав с проведения менее воинственной политики в отношении России.