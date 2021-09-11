Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Россия готова реанимировать двусторонний диалог с Соединёнными Штатами по антитеррористической теме, заявил посол РФ В США Анатолий Антонов.

Соответствующее заявление он сделал в связи с годовщиной терактов в США. По его словам, в истории двусторонних отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель ни в чём не повинных людей.

«Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018—2019 гг. Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Обе страны должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только своих государств, но и всего человечества, подытожил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 лет назад, 11 сентября 2001 года произошел крупнейший в истории теракт — в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще один разбился в штате Пенсильвания.

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