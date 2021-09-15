Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Соединённым Штатам необходимо в срочном порядке скорректировать свой политический курс, начав с проведения менее воинственной политики в отношении России. Об этом пишет автор статьи в журнале The American Conservative Тед Карпентер.

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«Соединённые Штаты сейчас находятся в положении, когда пытаются вести холодную войну на два фронта. Более того, во многом благодаря неуклюжести внешней политики США, оба этих театра холодной войны имеют серьёзный потенциал для того, чтобы стать горячими», — подчёркивает журналист.

Он уверен, что у администрации главы Белого дома Джозефа Байдена ещё есть время «обратить вспять эти зловещие тенденции, но для этого потребуются радикальные изменения в стратегии Вашингтона».

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Карпентер отмечается, что давление Вашингтона на экономическом, политическом и дипломатическом уровнях на Китай и Россию, не только не позволяет США эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы, но и подталкивает соперников к сближению и наращиванию экономических и военных связей.

«Воинственная позиция Вашингтона в отношении Москвы оставила у российских лидеров впечатление, что у них нет иного выбора, кроме как укреплять связи с Пекином в качестве противовеса, — указывает автор публикации. — Это совершенно неудовлетворительная ситуация с точки зрения американских интересов».

Отмечается, что в случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что вооружённый конфликт с Китаем или Россией будет иметь катастрофические последствия для мира.