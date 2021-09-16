Душанбе, , 15:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Об этом 16 сентября на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что приехать на международные состязания главу государства пригласил председатель КНР Си Цзиньпин и Путин это приглашения принял.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также выразил надежду, что можно будет провести очный саммит лидеров двух государства. По его словам, Москва также рассчитывает на то, что «китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества».

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Как сообщало ИА REGNUM, зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В июне группа парламентариев из Палаты представителей Конгресса США выдвинула предложение в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) перенести проведение XXIV Зимних Олимпийских игр из Пекина в другое место. Китай выразил решительный протест.