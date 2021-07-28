Пекин, , 12:55 — REGNUM Китай решительно протестует в связи с попытками США перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Пекина в другое место на фоне обвинений в нарушении прав человека. Об этом официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил 28 июля на регулярном брифинге.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

По его словам, в Китае обратили внимание на клевету некоторых американских сенаторов в адрес официального Пекина. Рассуждения таких политиков о «принудительном труде и геноциде» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе дипломат назвал ложью, исходящей от противников КНР.

«Китай выражает по этому поводу решительный протест, поскольку такие действия серьезно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира», — прокомментировал Чжао предложение выбрать другое место для проведения Игр.

Ранее письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху направили сенаторы США Джефф Меркли и Джеймс Макговерн. Они предложили отложить зимнюю Олимпиаду 2022 года и подобрать для неё другое место.

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