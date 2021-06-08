Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Предложение в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) перенести проведение XXIV Зимних Олимпийских игр 2022 года из китайской столицы Пекина в другое место выдвинула группа парламентариев из Палаты представителей Конгресса США. Об этом 7 июня сообщается на сайте законодательного органа.

Авторами соответствующей резолюции выступили республиканцы Майкл Маккол и Майкл Галлахер, а также Грегори Микс и Том Малиновски. Они считают, что Китай должен лишен права проведения, поскольку китайские власти якобы осуществляют репрессии по отношению к уйгурам.

Конгрессмены полагают, что МОК должен отреагировать на эту ситуацию и заявить, что принцип «вне политики», которого придерживается комитет не означает игнорирования проблемы соблюдения прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что проведение Олимпиады в Пекине может быть использовано международным сообществом для наращивания политического давления на Китай.

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