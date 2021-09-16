Пекин, 16 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Посольство Китая в Соединённых Штатах призвало США, Великобританию и Австралию отойти от мышления холодной войны и идеологических предубеждений. Такое заявление было сделано после объявления Вашингтоном, Лондоном и Канберрой о создании оборонного альянса AUKUS. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Диппредставительство призвало не создавать блоки только против интересов третьих сторон.

«Они не должны создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон. В частности, они должны избавиться от своего менталитета времен холодной войны и идеологических предрассудков», — заявил изданию представитель посольства Лю Пэнъюй.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон заключили договор о трёхстороннем партнёрстве в области обороны и безопасности для Индо-Тихоокеанского региона. Военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде в рамках этого партнёрства. Это решение уже осудили власти Франции и Новой Зеландии.