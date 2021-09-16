Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Договор о трехстороннем партнерстве в области обороны и безопасности заключили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон. Об этом 16 сентября сообщает BBC News.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотя партнерство Австралии, Великобритании и США — AUKUS — звучит странно со всеми этими аббревиатурами, но это хорошо. (…) Наши страны обновят и укрепят нашу общую способность противостоять угрозам XXI века так же, как мы это делали в ХХ веке: вместе», — сказал во время совместной презентации соглашения Байден.

Также он уточнил, что эта инициатива направлена на то, чтобы у каждой из указанных стран имелись современные возможности, необходимые им для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на должность постпреда Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила, что Россия в течение ближайших десяти лет останется главной военной угрозой для США и НАТО.