Канберра, , 06:54 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину обсудить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом глава австралийского правительства заявил в ходе пресс-конференции.

«Направил открытое приглашение председателю КНР Си Цзиньпину, предложив обсудить новое партнерство с Великобританией и США и безопасность в регионе», — заявил он.

По словам Моррисона, Китай должен быть заинтересовать в обеспечении безопасности в регионе. Также он добавил, что уже обсудил подобные вопросы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой японского правительства Ёсихидэ Сугой и премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия договорилась с США и Великобританией о строительстве атомных подводных лодок. Это решение осудили власти Франции и Новой Зеландии.

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