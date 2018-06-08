Сегодня, 13 сентября, президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдёт основной этап совместного стратегического учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооружённых сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Напомним, это уже вторая поездка главы государства в Нижегородскую область за последний месяц: 21 августа Владимир Путин принял участие в торжествах, посвящённых 800-летию Нижнего Новгорода. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Путин похвалил губернатора Нижегородской области