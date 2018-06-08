13 Сентября
 
17:00

Боевые роботы среди живых бойцов. Впервые на учениях «Запад-2021»

Российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» впервые действовали в боевых порядках мотострелковых подразделений на стратегических учениях «Запад-2021», сообщает 13 сентября Минобороны РФ.

Отмечено, что роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» были применены на полигоне Мулино.

16:54

Всего в учениях «Запад-2021» принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей, сообщает пресс-служба Кремля.

16:41

Новые бронемашины Б-19 представлены Путину на учениях «Запад-2021»

Президенту России Владимиру Путину в ходе учений «Запад-2021» показано применение бронегруппы из нескольких новейших боевых машин пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха», сообщает 13 сентября Министерство обороны РФ.

Бронегруппа на основе взвода БМП Б-19 была задействована на полигоне Мулино в Нижегородской области.

16:25

За учениями «Запад-2021» наблюдают более 120 представителей из 45 стран

Более 120 представителей 45 зарубежных стран наблюдают за основным этапом масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021», проходящим на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны России.

16:21

https://twitter.com/mod_russia/status/1437385577947537408

16:12

Путин прибыл в Нижегородскую область на военные учения «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино, где проходит один из основных эпизодов совместных стратегических военных учений России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает 13 сентября пресс-служба Кремля.

Напомним, полигон Мулино расположен в Нижегородской области. Он позволяет проводить межвидовые учения с применением различных огневых средств, от стрелкового вооружения до авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер».

16:09

Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Нижегородскую область прибыл министр обороны Сергей Шойгу.

16:02

В ходе основного этапа учений воинские формирования Вооруженных сил России во взаимодействии с контингентами Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

16:01

Президент России Владимир Путин, будучи Верховным главнокомандующим, не обязан надевать военную форму на учения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15:56

Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Мулино» (Нижегородская область), где будет наблюдать за основным этапом российско-белорусских учений «Запад-2021».