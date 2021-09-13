Нижний Новгород, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино, где проходит один из основных эпизодов совместных стратегических военных учений России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает 13 сентября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин наблюдает за учениями «Запад-2017» Kremlin.ru

Напомним, полигон Мулино расположен в Нижегородской области. Он позволяет проводить межвидовые учения с применением различных огневых средств, от стрелкового вооружения до авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер».

Как сообщало ИА REGNUM, в учениях «Запад-2021» задействованы порядка 200 тыс. военнослужащих, среди которых контингенты Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Широкомасштабные манёвры проводятся на обширном пространстве от Балтийского моря и Калининградской области до полигонов под Воронежем и Нижним Новгородом.

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