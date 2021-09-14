Луга , Ленинградская область, , 09:26 — REGNUM В ходе совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) на Лужском полигоне в Ленинградской области успешно уничтожили наземные цели. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Учения Запад 2021 Василий Иванов © ИА REGNUM

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«В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа уничтожили заглубленные командные пункты, объекты инфраструктуры и колонны бронированной и автомобильной техники условного противника на полигоне Лужский в Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что перед этим вылеты на полигон провели самолеты-разведчики Су-24МР, обнаружившие и передавшие координаты наземных целей для ударной авиации.

Также указывается, что в ходе указанного тактического эпизода экипажи Су-34 отработал применение авиационных бомб весом 250 кг с использованием новейшей вычислительной подсистемы СПВ-24, которая позволяет выполнить бомбометание с максимальной точностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дежурные силы противовоздушной обороны объединили общей системой управления в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021».