Посёлок Ашулук, Астраханская область, , 09:02 — REGNUM Дежурные силы противовоздушной обороны объединили общей системой управления в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

На учениях «Запад-2021» Василий Иванов © ИА REGNUM

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Единая система противовоздушной обороны, пояснили в ведомстве, включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов, средств воздушного нападения противника и прикрытия группировок войск. Самое важное, что управление всеми средствами происходит из единого центра.

Управление силами и средствами ПВО и взаимодействие с прикрываемыми войсками организовано с использованием современных средств связи и автоматизированной системы управления (АСУ). Благодаря АСУ воздушные цели опознаются и распределяются за минимальное время, а команды на их уничтожение доводятся в реальном времени и автоматизированном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области впервые десантировали батальон ВДВ на новейших бронемашинах БМД-4М.

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