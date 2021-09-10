Москва, 10 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Городу Оха, который находится на севере Сахалина, будет присвоено звание «Город трудовой доблести», об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин.

Буровые вышки, емкости для хранения нефти, котельная. Месторождение Оха. Конец 1930-х годов. Сахалин

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Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Помимо Охи, почетное звание получат ещё 11 городов России — Кострома (Костромская область), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край).

«Указ будет подписан в ближайшее время. Список «Городов трудовой доблести» мы будем пополнять», — сказал Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

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В годы Великой Отечественной войны Сахалинская область как отдельный субъект не существовала. Основанная в октябре-ноябре 1918 года, она до 1922 года находилась в составе Дальневосточной Республики, затем Сахалинский округ был административно-территориальной единицей Дальневосточного края. С 1938 по 1947 годы, на которые пришлись и годы Великой Отечественной войны, область входила в состав Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, более 32 тысяч человек поддержали инициативу по присвоению Воркуте звания «Город трудовой доблести».