У президента России Владимира Путина 9 сентября выдался насыщенный событиями день. Помимо заседания оргкомитета «Победа», где обсудят заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести», глава государства проведёт переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по итогам которых состоится большая пресс-конференция.

Также российский президент примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Индии. Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках объединения, в том числе — совместные шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Запланировано также обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.