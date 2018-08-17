9 Сентября
 
15:17

Городу Бологое Тверской области присвоят звание «Город трудовой доблести»

Город Бологое Тверской области вошёл в число 12 российских городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Решение одобрил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на заседании комитета «Победа».

15:13

Минута молчания во время заседания российского организационного комитета «Победа». Источник: kremlin.ru

15:04

Путин поздравил 12 городов с присвоением звания «Город трудовой доблести»

«Единой России» следует привести в порядок памятники, связанные с подвигами фронта и тыла, в 12 новых городах, которым было присвоено звание «Город трудовой доблести» Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

15:01

Россия не позволит забыть героизм советского народа в годы войны — Путин

Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа», которое проходит в режиме видеосвязи, заявил президент РФ Владимир Путин.

14:56

Путин напомнил о преступлениях Японии во время Второй мировой войны

Россия не позволит обеления и оправдания преступных планов нацистской Германии и милитаристской Японии во Второй мировой войне. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

14:56

Путин пожелал всем успехов и всего самого доброго. Трансляция временно прекращается.

14:55

Путин сказал, что рад поздравить представителей 12 городов России с присвоением звания «Город трудовой доблести».

Победителями стали:

Алдан (Республика Саха — Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край).

14:51

Таковых не оказалось.

14:51

Путин интересуется, есть ли у участников сегодняшней встречи что-то добавить?

14:46

Прокурор России Виктор Краснов — о приговоре Хабаровского трибунала.

14:43

Чита. Предприятия города не награждались орденами, однако этот населённый пункт внёс огромный вклад в плане мобилизационных мероприятий.

14:43

Уже предложены Кострома и Бологое — удобное географическое положение.

14:42

Алдан в Якутии — центр золотодобычи.

14:41

Воркута. Это сотни и сотни эшелонов.

14:41

Также предлагается рассмотреть ещё несколько городов, у которых нет орденов, но которые внесли значительный вклад в победу.

14:40

Ступино — центр авиационной металлургии.

14:40

Город Лысьва был единственным, который выпускал каски.

14:39

Дзержинск. Здесь в годы войны была выпущена половина всех взрывчатых веществ и оргстекло, из которого делали козырьки для самолётов.

14:39

Сызрань. Делал снаряды.

14:38

Кемерово. В годы Великой Отечественной войны стал центром обороной химической промышленности.

14:38

Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания

Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания.

«Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин.

14:38

Оргкомитет предложил рассмотреть ещё 27 городов.

14:37

Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа — Путин.

14:37

Ряд посёлков, которые внесли большой вклад в победу, стали градообразующими предприятиями.

14:35

Краснов предлагает присвоить звание 11 городам, среди них есть Чита.

14:34

Всего было собрано два миллиона 300 тысяч подписей.

14:33

Состоялось торжественное гашение почтовой марки «Город трудовой доблести».

14:32

Выступает прокурор России Виктор Краснов.

14:32

На сегодняшний день стелы уже установлены в Магнитогорске и Томске.

14:31

Путин поручил «Единой России» привести в порядок все памятники в тех городах, которые будут удостоены звания сегодня.

14:30

Путин напомнил, что звание «Город трудовой доблести» удостоены уже 32 населённых пункта.

14:29

Мы никогда не позволим забыть беспрецедентный, массовый героизм наших предков — Путин.

14:28

Оправдание и обеление преступников, их чудовищных планов, мы никогда не допустим — Путин.

14:27

Путин говорит о том, что блокада Ленинграда не смогла сломить дух его защитников.

14:27

Начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания по погибшему главе МЧС и гражданам, которых не стало в результате взрыва газа в Ногинске.