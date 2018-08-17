Городу Бологое Тверской области присвоят звание «Город трудовой доблести»
Город Бологое Тверской области вошёл в число 12 российских городов, которым будет присвоено звание «Город трудовой доблести». Решение одобрил президент РФ Владимир Путин 9 сентября на заседании комитета «Победа».
Путин поздравил 12 городов с присвоением звания «Город трудовой доблести»
«Единой России» следует привести в порядок памятники, связанные с подвигами фронта и тыла, в 12 новых городах, которым было присвоено звание «Город трудовой доблести» Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
Россия не позволит забыть героизм советского народа в годы войны — Путин
Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну. Об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа», которое проходит в режиме видеосвязи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин напомнил о преступлениях Японии во время Второй мировой войны
Россия не позволит обеления и оправдания преступных планов нацистской Германии и милитаристской Японии во Второй мировой войне. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».
Путин пожелал всем успехов и всего самого доброго. Трансляция временно прекращается.
Путин сказал, что рад поздравить представителей 12 городов России с присвоением звания «Город трудовой доблести».
Победителями стали:
Алдан (Республика Саха — Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край).
Таковых не оказалось.
Путин интересуется, есть ли у участников сегодняшней встречи что-то добавить?
Прокурор России Виктор Краснов — о приговоре Хабаровского трибунала.
Чита. Предприятия города не награждались орденами, однако этот населённый пункт внёс огромный вклад в плане мобилизационных мероприятий.
Уже предложены Кострома и Бологое — удобное географическое положение.
Алдан в Якутии — центр золотодобычи.
Воркута. Это сотни и сотни эшелонов.
Также предлагается рассмотреть ещё несколько городов, у которых нет орденов, но которые внесли значительный вклад в победу.
Ступино — центр авиационной металлургии.
Город Лысьва был единственным, который выпускал каски.
Дзержинск. Здесь в годы войны была выпущена половина всех взрывчатых веществ и оргстекло, из которого делали козырьки для самолётов.
Сызрань. Делал снаряды.
Кемерово. В годы Великой Отечественной войны стал центром обороной химической промышленности.
Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания
Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания.
«Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин.
Оргкомитет предложил рассмотреть ещё 27 городов.
Повторю, мы никогда не позволим забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков — и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа — Путин.
Ряд посёлков, которые внесли большой вклад в победу, стали градообразующими предприятиями.
Краснов предлагает присвоить звание 11 городам, среди них есть Чита.
Всего было собрано два миллиона 300 тысяч подписей.
Состоялось торжественное гашение почтовой марки «Город трудовой доблести».
Выступает прокурор России Виктор Краснов.
На сегодняшний день стелы уже установлены в Магнитогорске и Томске.
Путин поручил «Единой России» привести в порядок все памятники в тех городах, которые будут удостоены звания сегодня.
Путин напомнил, что звание «Город трудовой доблести» удостоены уже 32 населённых пункта.
Мы никогда не позволим забыть беспрецедентный, массовый героизм наших предков — Путин.
Оправдание и обеление преступников, их чудовищных планов, мы никогда не допустим — Путин.
Путин говорит о том, что блокада Ленинграда не смогла сломить дух его защитников.
Начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания по погибшему главе МЧС и гражданам, которых не стало в результате взрыва газа в Ногинске.