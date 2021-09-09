Москва, 9 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Кредитная поддержка со стороны России официальному Минску не нужна. Об этом 9 сентября в Москве заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Комментируя перспективы российской кредитной поддержки на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России, Лукашенко прямо заявил журналистам: «Нам не нужны новые кредиты».

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Лукашенко слышал, что говорил Путин о кредитной поддержке Белоруссии, однако отметил: обсуждали они не прямое кредитование, а предоставление белорусской стороне как кредита суммы, сэкономленной на строительстве Росатомом атомной электростанции в Белоруссии (БелАЭС).

«Ответ был такой: «Подумаем, если будут хорошие, выгодные проекты для Белоруссии и России», — сообщил Лукашенко об обсуждении идеи. И добавил: «Нас это устраивает».

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