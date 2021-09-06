Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Вынесенный 6 сентября в Минске обвинительный приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку «является продолжением демонстрации полного неуважения режима к правам человека и фундаментальным свободам народа Белоруссии». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Колесникова и Знак заслуживали транспарентного судебного решения по ложным обвинениям против них, чего не было», — констатировал глава дипломатии США.

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Официальный Вашингтон считает, что Белоруссия не придерживается взятых на себя обязательств как член ОБСЕ. В частности, в постсоветской республике отсутствует независимый и беспристрастный суд, а также такие фундаментальные права, как право на свободу слова и мирные собрания.

Госдеп США призвал официальный Минск немедленно освободить всех политзаключённых, начать диалог с оппозицией, провести свободные и честные выборы с международным наблюдением и в целом остановить «репрессивную кампанию против народа Белоруссии».

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Напомним, 6 сентября в Белоруссии был оглашён обвинительный приговор двум сторонникам незарегистрированного кандидатам в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, которого белорусские оппозиционеры и официоз преподносили как «прокремлёвского кандидата». Мария Колесникова была приговорена к 11 годам лагерей, а Максим Знак — к 10 годам.

До этого, 6 июля экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был приговорён к 14 годам лишения свободы без права обжалования приговора. О судьбе арестованного вместе с ним сына Эдуарда Бабарико ничего не известно.

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