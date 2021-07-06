Минск, , 10:32 — REGNUM Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен Верховным судом Белоруссии к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Об этом 6 июля сообщает агентство БелТА.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин», — зачитал приговор судья Верховного суда Игорь Любовицкий.

Также он указал, что экс-председатель правления Белгазпромбанка на срок в пять лет лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по двум статьям в отношении певицы Анжелики Агурбаш.