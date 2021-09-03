Кабул, 3 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Главой правительства Афганистана будет лидер политического крыла радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар, сообщает 3 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

U.S. Department of State Мулла Барадар

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Указано также, что сын первого лидера организации муллы Омара мулла Якуб и представитель организации в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай тоже войдут в состав правительства. Вероятно, новый состав афганского правительства будет объявлен 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в качестве нового руководителя афганского правительства радикалы называли муллу Хайбатуллу Ахундзаду. Заявлялось, что Барадар будет министром иностранных дел, а Якуб — министром обороны.

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