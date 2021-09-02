* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало наносить массированные удары по позициям сопротивления в северной провинции Афганистана Панджшере. Об этом сообщает 2 сентября афганское информационное агентство Bakhtar News Agency.

(сс) Huib Scholten Засуха в Афганистане

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По информации военного источника агентства, были убиты девять боевиков, включая двух полевых командиров, и захвачено большое количество оружия и боеприпасов.

Указано также, что уничтожены 11 огневых рубежей повстанцев в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

При этом Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает об уничтожении 350 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за четыре дня сражений за Панджшерскую долину. Ранены 287 боевиков, ещё 35 задержаны.

Представитель радикалов Амир Хан Мутаки 1 сентября заявил, что переговоры с повстанцами результатов не дали, и провинцию Панджшер захватят силой.

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