Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM Западные страны как будто внезапно «прозрели» в ситуации с Афганистаном, но заявлениям Вашингтона об окончании эры распространения демократии не стоит доверять полностью. Об этом 2 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Сергей Лавров Mid.ru

«То, что сейчас произошло после Афганистана… как будто прозрели все», — сказал глава МИД РФ.

Кроме того, он напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход американских войск с афганской территории говорит о конце эры военных операций по распространению демократии.

«То есть, невоенные акции будут, я в этом не сомневаюсь… Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится», — указал Лавров.

«Как говорят, все-таки умный извлекает уроки из ошибок, причем из своих ошибок. Если западные коллеги сейчас эти уроки извлекли, наверное, немного поспокойнее в мире станет», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глав МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России борются с возможным употреблением допинга спортсменами, но в международном сообществе следует установить прозрачную для всех систему борьбы с данным нарушением.