Бобруйск, Белоруссия, 1 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. США хотят подогреть ситуацию в России, пользуясь нестабильностью в Афганистане. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября журналистам во время рабочей поездки в Бобруйск.

President.gov.by Александр Лукашенко

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Лукашенко полагает, что США задействуют против России афганский фактор через Центральную Азию и Китай с его Синьцзян-Уйгурским автономным районом, граничащим с РФ.

«Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное», — заявил также белорусский лидер.

Уход американцев из Афганистана он назвал фиаско, превратившимся в «позорное бегство». Вместе с тем Лукашенко предположил, что США могут вести какую-то долгую игру, так как они потратили большие деньги на оружие, оставленное в этой стране.

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