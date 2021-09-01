Минск, , 13:12 — REGNUM При интеграции России и Белоруссии «не надо включать никого», а «надо выстраивать отношения как два суверенных государства». Об этом 1 сентября в Бобруйске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

ВС Белоруссии Belvpo.com

«Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война — белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику», — сообщил он. Лукашенко также сообщил о поставках из России самого современного вооружения и оборудования, сказав: «В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил».Продолжатся также и совместные военные учения «на случай, если не дай бог», отметил Лукашенко, так как «тревожных моментов достаточно», в частности — на западном направлении.

«У нас союзная армия на этом направлении с Российской Федерацией. Вооруженные силы двух стран очень похожи, но слаживание должно быть, — сказал Лукашенко. — Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе».От Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск, добавил Лукашенко.

Он уточнил: «На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Белоруссии. У них на нескольких полигонах — до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы — России и Белоруссии. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия — ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим».

«Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Белоруссию заселить, я уже про Россию не говорю», — подчеркнул Лукашенко.