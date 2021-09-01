Лондон, 1 сентября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Эвакуированные из Кабула афганцы смогут оставаться на территории Великобритании не пять лет, как предполагалось ранее, а без ограничения срока. Об этом 1 сентября сообщает министерство внутренних дел королевства.

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Всего за период с 13 августа, в связи с захватом власти в Кабуле боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), британские ВВС вывезли из Афганистана более 15 тысяч человек. Примерно восемь тысяч из них — это сотрудничавшие с британскими властями афганцы, а также члены их семей.

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с королевскими вооружёнными силами в Афганистане. Мы оказываем им и членам их семей поддержку, которая необходима им, чтобы начать новую жизнь в Великобритании. Я знаю, что это будет непростое время, но надеюсь, что они почувствуют тепло и поддержку, которые британское общество уже проявило по отношению к ним».

Правительство пошло на отмену для беженцев пятилетнего ограничения и взяло на себя дополнительные обязательства по нескольким программам помощи для них в рамках общей программы «Тёплый приём». В частности, средства выделяются на интеграцию в местные образовательные учреждения афганских детей, на обеспечение мигрантов бесплатными медицинскими услугами и на поддержку принимающих у себя афганцев муниципалитетов.

Отмечается, что в настоящее время разместить у себя мигрантов из Афганистана согласились руководители уже более 100 местных советов в различных частях Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое королевство эвакуировало из Афганистана подданных Её Величества и афганцев, сотрудничавших с британцами.

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