Вашингтон, 31 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Американские военные выведены из Афганистана, миссия в республике завершена. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил он на брифинге.

В свою очередь представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа.

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Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию в том, что в распоряжении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался список граждан США, которые остаются в Афганистане.

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