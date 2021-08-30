Москва, 30 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Россия будет помогать восстанавливать Афганистан и готова приступить к таким проектам уже сейчас. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 30 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Афганистан

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Он напомнил, что Россия всегда заявляла о готовности подключиться к международным усилиям по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана, и этот момент «начинает наступать».

По словам Кабулова, западным странам не следует замораживать финансовые активы нового афганского руководства. Он предупредил также, что США могут нанести новые воздушные удары по афганской территории, кроме того, из этой страны может возрасти поток наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил о налаживании взаимодействия по Афганистану в рамках ОДКБ.

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