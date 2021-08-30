Москва, 30 августа, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Американские военные останутся на территории Афганистана и после 31 августа, хотя в этот день истекает срок объявленной президентом США эвакуации. Так считают эксперты, опрошенные 30 августа газетой «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

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Так, вечером 28 августа американский президент Джо Байден заявил, обстановка в Афганистане чрезвычайно серьёзная. Ссылаясь на военное командование, он допустил, что в ближайшие сутки или 36 часов в районе аэропорта в Кабуле возможна ещё одна атака террористов.

«Байден озвучивает крайний вариант, подготавливая общественность к тому, что эвакуация американских войск, афганцев и союзников может затянуться», — полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Сотников назвал нереалистичной эвакуацию до 31 августа, так как военные США остаются в аэропорту Кабула и пытаются поддерживать там порядок. Он допустил, что там останутся также британские и французские военные

Как сообщало ИА REGNUM, представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что ожидают скорого перехода международного аэропорта под свой контроль. Однако сами американцы, отмечает политолог Аждар Куртов, отступают от этого плана и усложняют ситуацию.

Гражданская страна в Афганистане не прекратится, предположил он, силы США полностью страну не покинут, более того, там намеренно оставлено большое количество оружия. Намеренно — потому что при желании его можно было вывести из строя.

«Но они этого не сделали, и я думаю, что передача оружия могла быть частью секретной сделки», — добавил политолог.

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