Кабул, 30 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Одна из пяти ракет, выпущенных утром 30 августа в направлении аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

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Отмечается, что ракеты были выпущены с севера страны. Какая именно сила выпустила эти ракеты, не сообщается.

Как сообщалоИА REGNUM, утром 30 августа система противовоздушной обороны США перехватила несколько ракет, выпущенных по аэропорту в Кабуле. Пока неизвестно, кто запустил эти ракеты. Жертв среди американцев, по предварительным данным, нет.

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