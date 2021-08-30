* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Доступ в интернет затруднён в афганской провинции Панджшер, которую не контролирует радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает местное информационное агентство Raha Press.

Heinrich-Böll-Stiftung Амрулла Салех

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Отмечается, что радикалы оставили этот регион без интернета, так как там находится вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента и ведёт микроблог в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM почти вся территория Афганистана, за исключением провинции Панджшер, перешла под контроль радикального движения в середине августа.

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