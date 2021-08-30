* запрещённая в России организация

Лондон, 30 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшее власть в Афганистане, может быть признано Западом при выполнении ряда условий. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает агентство PA.

Facebook.com/10downingstreet Борис Джонсон

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По его словам, политическое признание, как и разблокирование «ныне замороженных миллиардов», возможно после гарантий безопасного перемещения для лиц, желающих покинуть Афганистан. Также радикалам следует уважать права женщин и девочек и предотвратить повторное превращение страны в «инкубатор глобального терроризма».

Джонсон подчеркнул, что Британия и её союзники в Америке, Европе и остальном мире будут сотрудничать с афганскими радикалами не на основании их слов, а исходя из их действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил об окончании эвакуации из Афганистана всех британских подданных и афганцев, которые с ними сотрудничали.

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