Вашингтон, 28 августа, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Аэропорт Кабула начали покидать военные США. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

The U.S. Army ВС США в Афганистане

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«Мы (военные США — прим. ИА REGNUM) начали отходить», — сказал Кирби.

Напомним, 28 августа агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в настоящее время в аэропорту Кабула находятся менее 4 тыс. военных США.

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