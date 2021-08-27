Трое граждан Афганистана застрелены на границе с Пакистаном
Исламабад, 27 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Военные Пакистана застрелили граждан Афганистана, пытавшихся перейти границу в районе одного из контрольно-пропускных пунктов на северо-западе страны.
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Как сообщил представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), инцидент произошёл рано утром 27 августа. Всего, по его словам, которые приводит РИА Новости, нелегально в Пакистан пытались попасть десять афганцев.
Заметившие это пакистанские пограничники открыли огонь по нарушителям. В результате трое человек погибли, ещё пять пострадали.
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Как сообщало ИА REGNUM, из аэропорта Кабула целый ряд стран продолжает эвакуацию своих граждан. 27 августа первая группа афганских беженцев в Тирану.