Исламабад, 27 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Военные Пакистана застрелили граждан Афганистана, пытавшихся перейти границу в районе одного из контрольно-пропускных пунктов на северо-западе страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

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Как сообщил представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), инцидент произошёл рано утром 27 августа. Всего, по его словам, которые приводит РИА Новости, нелегально в Пакистан пытались попасть десять афганцев.

Заметившие это пакистанские пограничники открыли огонь по нарушителям. В результате трое человек погибли, ещё пять пострадали.

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Как сообщало ИА REGNUM, из аэропорта Кабула целый ряд стран продолжает эвакуацию своих граждан. 27 августа первая группа афганских беженцев в Тирану.