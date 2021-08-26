* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 августа, 2021, 02:00 — ИА Регнум. США не испытают доверия к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не считают группировку «другом» Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 26 августа на брифинге.

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Она подчеркнула, что американские власти никогда не утверждали обратного. Вместе с тем Псаки указала на необходимость координации с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью осуществления эвакуации из Афганистана.

Пресс-секретарь отметила, что у США нет информации о причастности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к взрывам возле аэропорта афганской столицы Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа глава Белого дома Джо Байден заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничают с Вашингтоном по поводу эвакуации американских граждан из Афганистана.

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