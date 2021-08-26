Донецк, 26 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Нынешний политический курс, как внешний, так и внутренний, который проводит Украина, уже через десять лет может привести к тому, что страна как государство может прекратить своё существование. Такое мнение высказал депутат Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики Александр Быкадоров.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

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Он считает, что распад уже начался и дальше только будет набирать обороты. Так, отметил парламентарий, Крым, республики Донбасса, уже пошли по своему пути, неразрывно связанному с Россией. Быкадоров уверен, исконно русские города также «скажут своё веское слово и сбросят нацистское ярмо».

«Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты», — сказал в беседе с РИА Новости парламентарий.

По его словам, Украина из-за своей «нацистской риторики, бесконечного политического попрошайничества» скоро станет не интересна Западу и уже через десять лет, «если не раньше, не будет никакой Украины».

Страна может сохраниться как государство, только если полностью «денацифицируется и поменяет политические, прежде всего внутриполитические, векторы», указывает депутат, а поддержание жизни в «этом политическом трупе» уже сегодня не выгодно Западу.

«Первое маловероятно, второе уже сегодня не выгодно Западу. Так что про Украину через десять лет можно говорить только в разрезе фантастических романов», — констатировал Быкадоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отметила День независимости от России. За этот период страна из самой передовой во всех отношениях советской республики превратилась в колониальное владение Запада, с одним из самых низких уровней жизни в Европе, потеряла территории, численность населения сократилась минимум на 10 миллионов человек.