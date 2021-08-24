24 августа 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине 24 августа 2021 года отметили 30-летие независимости. Экспертное сообщество сходится во мнении: праздновать, по сути, нечего. 30 лет независимости для Украины стали годами потерь и неуклонной деградации. Это неизбежно повлекло за собой рост националистических и даже фашистских настроений в наиболее активной части украинского обществе, что поставило Украину на грань катастрофы.

ИА REGNUM, , 21:46 — REGNUM На Украине сегодня, 24 августа, отмечают День независимости от России — ровно 30 лет прошло с того момента, как Верховный совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. За эти 30 лет Украина из самой передовой во всех отношениях советской республики превратилась в колониальное владение Запада, с одним из самых низких уровней жизни в Европе, потеряла территории, численность населения сократилась минимум на 10 миллионов человек.

Советская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти в Киеве сегодня пытаются изображать праздник, президент Владимир Зеленский надувает щеки и утверждает, что Украина как государство — состоялась, но всей мыслящей части человечества ясно: Украина — это самое настоящее несостоявшееся государства (failed state). Большинство российских и наиболее честные украинские эксперты приходят именно к такому мнению.

Украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев прямо заявляет, что тот политический курс, которым следуют украинские власти с момента обретения страной независимости, неминуемо приведет Украину к распаду.

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Украинский журналист и социолог Андрей Манчук в День независимости Украины честно пишет, что его страна за тридцать лет своей независимости стала самой бедной страной континента, с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, стагнирующим образованием и полностью деградировавшей социальной сферой.

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский напоминает, что, по оценкам МВФ, к 2021 году на Украине осталось 65% от внутреннего валового продукта, который был по состоянию на 1991 год в УССР. То есть все 30 лет независимости — это годы потерь, а не роста и развития. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сетует, что Украина — несамостоятельное несостоявшееся государство, в котором президент — марионетка, не определяющая ничего.

Флаг, украина, болото Chief39, pixabay, cc0

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Очень показательны реакции в социальных сетях и мессенджерах на 30-летие независимости Украины. Там в выражениях не стесняются.

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Блогеры, журналисты и даже эксперты в Вашингтоне указывают, что 30 лет медленной деградации не могли пройти бесследно для жителей Украины — наиболее политически активная часть населения скатывается в пещерный национализм, при этом пышным цветом цветет коррупция.

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В День независимости Украины с очень знаковой статьей выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он объяснил, почему Донбасс был и останется русским.

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Профессор кафедры философии и социологии Луганского национального университета им. Т. Шевченко, доктор философских наук Виталий Даренский в своей статье в журнале «Историческая психология и социология истории», опубликованной на сайте «Соционаука», пишет, что в основе массового радикального национализма на Украине лежит невротический коллективный нарциссизм как следствие исторической «травмы модернизации» и социального стресса, который служит иллюзорным компенсатором коллективного чувства, порожденного упадком и маргинализацией этнокультурной общности.

Полиция. Украина. Киев Arrideo Photography

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Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что Украина уже стала националистическим фашистским государством. Наиболее красноречиво это показывают слова президента Украины Владимира Зеленского, который посоветовал жителям Донбасса, который Украина вроде как хочет вернуть себе, уезжать в Россию.

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Политолог Владимир Корнилов указывает, что национализм, экономика и политическая жизнь Украины — все эти процессы тесно взаимосвязанные. Чем больше на Украине рулят националисты, тем больше рушатся связи с Россией, тем хуже на Украине с экономикой.

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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркивает, что национализм, в который скатилась современная Украина к своему 30-летию, — это фактор дестабилизации общественно-политической ситуации не только на самой Украине. Россия не может недооценивать этой угрозы.

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