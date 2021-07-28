Братислава, , 15:34 — REGNUM Газовый вопрос всегда был священным для Украины и остаётся таковым до сих пор. Так, после распада СССР Киев не раз угрожал перекрыть трубопровод, который поставляет российский газ в Европу. А теперь, когда Россия нашла альтернативный выход и начала строительство «Северного потока — 2», украинская сторона «давит на жалость» и пытается влиять на своих «западных партнёров», требуя от них поддержки в газовом вопросе и угроз России. Об этом в своей статье пишет обозреватель словацкой газеты Denník N Марек Данко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что условия реализации российского проекта «СП-2» устраивают европейских партнёров, однако в США и на Украине придерживаются другого мнения.

«Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории», — отметил автор публикации.

По мнению Данко, сложившаяся ситуация является странной, а «абсурд — второе имя Украины».

Также абсурдом Данко называет и призывы Киева вписать переговоры по газу в «нормандский формат». По мнению публициста, никакой связи между конфликтом в Донбассе и соглашениями по газу нет.

«Давайте нам денег просто потому, что мы есть и они нам нужны. А если не дадите, мы будем и дальше проблемой для вас и вообще для всех». Но уже сейчас в Европе сыты этим по горло, что хорошо», — отмечает журналист.

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По его словам, Украина превратилась в «неадекватного партнёра», с которым нужно «поменьше связываться».

«Так что судьба Украины видится весьма ясно: после брожения по Европе она вернется к России», — уверен Данко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Украина столкнётся с дефицитом газа из-за трубопровода «Северный поток — 2», что вынудит страну «на коленях» просить голубое топливо у России. По его словам, киевские власти об этом молчат и нагло обманывают народ.