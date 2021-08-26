Брюссель, 26 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Персонал дипломатической миссии Евросоюза эвакуирован из Афганистана почти полностью. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил 26 августа.

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По его словам, весь персонал вывезли из Кабула, оставив лишь небольшую группу людей для обеспечения эвакуации. Также из страны эвакуировали около 400 местных сотрудников — афганских граждан, в том числе членов их семей.

Стано отметил, что некоторые дипломаты останутся в Кабуле до завершения процесса эвакуации. Так как они работают в недружественной обстановке, никакой иной информации о них ЕС не разглашает.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны вывозят своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из Афганистана, так как власть в этой стране перешла к радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Россию уже прибыли четыре самолёта Минобороны, забравшие из Кабула около 500 человек.

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