Лондон, 26 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации граждан из Афганистана остается мало. Об этом 26 августа сообщает Sky News.

Conservatives.com Борис Джонсон

«За оставшееся время, которого… возможно, осталось довольно мало, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вывезти всех», — сказал Джонсон.

Всего, по его словам, из Афганистана были эвакуированы 15 тыс. человек.

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Напомним, ранее газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания намерена завершить эвакуацию из Кабула своих граждан и помогавших им афганцев не позднее 27 августа. Всего с 13 августа Великобритания уже вывезла из Афганистана около 8,5 тыс. человек.

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