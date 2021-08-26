Будапешт, 26 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Венгрия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Об этом 26 августа на пресс-конференции заявил министра обороны страны Тибор Бенко, передаёт Associated Press.

Zsolt Kristaly Флаг Венгрии

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Глава оборонного ведомства уточнил, что из Кабула были вывезены 540 человек, в том числе 57 афганских семей и 180 детей.

Что касается афганских граждан, которые помогали венгерским войскам в Афганистане с 2003 года, то венгерская армия эвакуировала 87% из них.

По словам Бенко, операцию по эвакуации проводили почти 100 венгерских военных, все они вернулись домой. Глава минобороны добавил, что во время операций по эвакуации никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, уже в пятницу, 27 августа, Франция намерена завершить операцию по эвакуации граждан из Афганистана. На данный момент власти страны приняли около 2,5 тыс. эвакуированных из аэропорта Кабула французских и афганских граждан, жизни которых в Афганистане может угрожать опасность.