Исламабад, 25 августа, 2021, 15:44 — ИА Регнум. В Афганистане необходимо создать инклюзивное правительство, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие», — цитирует Куреши агентство Khovar.

Он уточнил, что на территории Афганистана проживают различные национальные меньшинства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад призывает все страны мира наладить диалог с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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