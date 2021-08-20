Сеул, , 13:47 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 20 августа телефонные переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран договорились укрепить сотрудничество в различных областях, включая изменение климата и поддержание мира, а также обсудили ситуацию в Афганистане.

Чон Ый Ён пригласил главу МИД Пакистана принять участие в конференции ООН на уровне министров по вопросам поддержания мира.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Южной Кореи провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции, с которым обсудил вопросы сотрудничества и ситуацию в Афганистане.

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