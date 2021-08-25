Вашингтон, 25 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Сотрудники Госдепартамента обзвонили всех граждан США, заявивших о желании покинуть Афганистан через сайт американского посольства в Кабуле. Об этом глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс 24 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Russian.news.cn Граждане США на прогулке

Нед Прайс «По состоянию на сегодняшнее утро Госдепартамент позвонил каждому американцу, который выразил заинтересованность в выезде из Афганистана через форму помощи в репатриации на сайте посольства США в Кабуле».

По словам Прайса, всего за последние четыре дня было сделано более четырёх тысяч персональных звонков.

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Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что заложниками в Афганистане после вывода из этой страны войск США стали тысячи американских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Джо Байдена, эвакуация американских граждан из Афганистана завершится 31 августа, но для этого ей не должны препятствовать талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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