Кабул, 25 августа, 2021, 05:37 — ИА Регнум. В аэропорт Кабула, через который проводится экстренная эвакуация из Афганистана иностранных граждан, без предупреждения прилетели два члена палаты представителей Конгресса США, республиканец Питер Мейер и демократ Сет Моултон. Об этом 24 августа сообщает агентство Associated Press.

Вывод войск США из Афганистана

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По его информации, обескураженный появлением политиков американский персонал был вынужден выделить для обеспечения их безопасности дополнительные ресурсы. Конгрессмены, имеющие опыт службы в составе американских войск в Ираке, до момента вылета чартерным рейсом не сообщали никому о своих намерениях.

из заявления Питера Мейера и Сета Моултона «Как члены Конгресса, мы обязаны проводить проверку работы исполнительной власти. Мы совершили этот визит втайне, рассказав о нём только после отъезда, чтобы минимизировать риск и помехи в работе людей на местах. Помимо этого, мы были там, чтобы собрать информацию, а не выступать с трибуны».

Отмечается, что в Белом доме, Пентагоне и Госдепе пришли в ярость, узнав о поездке, проведённой без координации с отвечающими за эвакуацию людей из Афганистана военными и дипломатами. Более того, этот визит назвали бесполезным и отвлекающим внимание работников на местах.

По словам конгрессменов, они прибыли в Кабул с целью на месте убедиться в необходимости продления срока вывода американских войск из Афганистана, который в настоящее время ограничен 31 августа. Увиденное только укрепило их в своём мнении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эвакуация американских граждан из Афганистана завершится 31 августа, но для этого ей не должны препятствовать талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Джо Байден.

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