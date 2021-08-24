Вашингтон, 25 августа, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) принял решение приостановить все операции в Афганистане в связи с происходящими в стране событиями. Об этом со ссылкой на представителя международной финансовой организации 24 августа сообщает агентство Reuters.

Всемирный банк

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Отмечается, что по итогам прошедшего 24 августа заседания совета директоров ВБ принято решение продолжать проведение консультаций с международным сообществом и партнёрами банка по развитию ситуации в Афганистане. Также ВБ намерен «искать способы оставаться вовлечённым» для сохранения в стране «с трудом завоёванных достижений в области развития».

представитель Всемирного банка «Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Афганистане и влиянием на перспективы развития страны, особенно для женщин».

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная осенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) пройдёт с 11 по 17 октября в смешанном формате.

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