Брюссель, 24 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 августа будет участвовать в виртуальном саммите Группы семи (G7), посвящённом ситуации в Афганистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.

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В пресс-службе подтвердили, что Столтенберг станет одним из участников видеоконференции, которую организовала для лидеров семи ведущих стран мира Великобритания — действующий председатель неформального объединения.

НАТО, как правило, не участвует в саммита Группы семи. Коллективным восьмым участником становятся представители Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайная конференция G7 созвана для выработки общей позиции по Афганистану, где к власти пришли боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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