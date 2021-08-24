Кабул, 24 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Лидер афганского национального сопротивления Ахмад Масуд не собирается сдавать радикальным исламистам последнюю провинцию — Панджшер. Об этом сообщает газета Iran International, ссылаясь на источники из ближайшего окружения Масуда.

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Ранее издание The Telegraph сообщало о том, что Масуд готов заключить с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашение о переходе Панджшера под их контроль. Такое решение он якобы принял, так как не получил международную поддержку.

Однако приближенные к Масуду лица опровергли эту информацию и заявили, что подобные планы не обсуждаются.

Ранее стало известно о телефонной беседе Масуда с высокопоставленным лидером радикалов, экс-министром культуры Афганистана Амирханом Муттаки, в которойМуттаки призвал Масуда сложить оружие. Однако лидер сопротивления заявил, что его люди продолжат сражаться «за свободный Афганистан».

Как сообщало ИА REGNUM, Панджшер — единственная из 34 афганских провинций, не оккупированная радикальными исламистами.

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