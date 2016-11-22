Путин призвал не принуждать к вакцинации от COVID-19
Принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции в России быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Путин: Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей по сути и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!
Путин заявил о новой программе расселения людей из аварийного жилья
Новая программа по расселению людей из аварийного жилья должна быть запущена в российских регионах, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.
Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».
Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей в сентябре получат все российские пенсионеры — как работающие, так и нет. Об этом сообщил 24 августа президент России Владимир Путин.
По его словам, аналогичным образом будут осуществлены и единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 рублей. Их получат все, и в одинаковом размере, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», отметил глава государства.
Подробности: Путин: единовременные выплаты получат все российские пенсионеры и военные
Путин призвал разработать программу занятости для инвалидов
Для обеспечения занятости в России людей с ограниченными возможностями нужно разработать программу поддержки. Такую программу предложил создать президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Уровень безработицы в России на сегодняшний день составляет около 5% от экономически активного населения и продолжает снижаться. Об этом заявил 24 августа президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
Путин: крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать «образом будущего России».
Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко — Путин.
Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству — Путин.
Путин: выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет.
Путин: надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться.
Путин предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022—2023 годах.
Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.
На обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 миллиардов рублей — Путин.
Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей — Путин.
Путин — о вакцинации: Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!