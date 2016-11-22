Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин принимает участие во втором этапе предвыборного съезда партии «Единая Россия». В ходе данного мероприятия единороссам предстоит утвердить партийную программу к сентябрьским выборам в Госдуму.

В съезде примут участие 400 делегатов.

Напомним, ранее глава государства на встрече с представителями «Единой России» пообещал всем российским пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей до конца 2021 года.

На той же встрече президент России предложил осуществить единовременную выплату всем российским военнослужащим (в среднем — по 15 тысяч рублей).

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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