24 Августа
 
18:03

Путин призвал не принуждать к вакцинации от COVID-19

Принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции в России быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

18:02

Путин: Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей по сути и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!

18:01

Путин заявил о новой программе расселения людей из аварийного жилья

Новая программа по расселению людей из аварийного жилья должна быть запущена в российских регионах, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

17:59

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей в сентябре получат все российские пенсионеры — как работающие, так и нет. Об этом сообщил 24 августа президент России Владимир Путин.

По его словам, аналогичным образом будут осуществлены и единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 рублей. Их получат все, и в одинаковом размере, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», отметил глава государства.

Подробности: Путин: единовременные выплаты получат все российские пенсионеры и военные

17:58

Путин призвал разработать программу занятости для инвалидов

Для обеспечения занятости в России людей с ограниченными возможностями нужно разработать программу поддержки. Такую программу предложил создать президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

17:58

Уровень безработицы в России на сегодняшний день составляет около 5% от экономически активного населения и продолжает снижаться. Об этом заявил 24 августа президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

17:57

Путин: крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать «образом будущего России».

17:56

Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко — Путин.

17:55

Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству — Путин.

17:55

Путин: выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет.

17:54

Путин: надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться.

17:54

Путин предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022—2023 годах.

17:54

Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

17:54

На обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 миллиардов рублей — Путин.

17:53

Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

17:53

Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей — Путин.

17:52

Путин — о вакцинации: Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!