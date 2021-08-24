Москва, , 18:22 — REGNUM В Государственной думе должны работать опытные профессионалы, однако парламенту необходимы и новые лица. Об этом заявил 24 августа президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единой России».

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«В парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди», — сказал глава государства, пояснив, что таким образом сможет сохраняться «преемственность законодательной деятельности».

Вместе с тем Путин подчеркнул, что новое поколение депутатов «должно появляться, заявлять о себе и должно быть поддержано».