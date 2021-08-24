Москва, , 18:13 — REGNUM Автоматическое списание за долги денежных средств, поступивших гражданам в виде соцвыплат, должно быть законодательно запрещено, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

Долги Ccpixs.com

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Президент отметил, что это будет касаться как долгов по кредитам, так и долга по исполнительному производству судебных решений.

Кроме того, Владимир Путин потребовал от банков незамедлительно вернуть гражданам списанные за их долги средства из числа социальных выплат.

«С учётом их чистой прибыли, они это сделают легко», — отметил Владимир Путин.

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