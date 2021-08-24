Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин принимает участие во втором этапе предвыборного съезда партии «Единая Россия». В ходе данного мероприятия единороссам предстоит утвердить партийную программу к сентябрьским выборам в Госдуму.

В съезде примут участие 400 делегатов.

Напомним, ранее глава государства на встрече с представителями «Единой России» пообещал всем российским пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей до конца 2021 года.

На той же встрече президент России предложил осуществить единовременную выплату всем российским военнослужащим (в среднем — по 15 тысяч рублей).

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Путин обещал всем пенсионерам России единовременную выплату до конца года

Флаг партии «Единая Россия». Иван Шилов ИА REGNUM
17:52 24.08.2021

Путин — о вакцинации: Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!

17:53 24.08.2021

Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей — Путин.

17:53 24.08.2021

Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

17:54 24.08.2021

На обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 миллиардов рублей — Путин.

17:54 24.08.2021

Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

17:54 24.08.2021

Путин предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022—2023 годах.

17:54 24.08.2021

Путин: надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться.

17:55 24.08.2021

Путин: выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет.

17:55 24.08.2021

Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству — Путин.

17:56 24.08.2021

Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко — Путин.

17:57 24.08.2021

Путин: крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать «образом будущего России».

17:58 24.08.2021

Уровень безработицы в России на сегодняшний день составляет около 5% от экономически активного населения и продолжает снижаться. Об этом заявил 24 августа президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

17:58 24.08.2021

Для обеспечения занятости в России людей с ограниченными возможностями нужно разработать программу поддержки. Такую программу предложил создать президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Читайте также: Путин призвал разработать программу занятости для инвалидов

17:59 24.08.2021

Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей в сентябре получат все российские пенсионеры — как работающие, так и нет. Об этом сообщил 24 августа президент России Владимир Путин.

По его словам, аналогичным образом будут осуществлены и единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 рублей. Их получат все, и в одинаковом размере, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», отметил глава государства.

Подробности: Путин: единовременные выплаты получат все российские пенсионеры и военные

18:01 24.08.2021

Новая программа по расселению людей из аварийного жилья должна быть запущена в российских регионах, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Читайте также: Путин заявил о новой программе расселения людей из аварийного жилья

18:02 24.08.2021

Путин: Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!

18:03 24.08.2021

Принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции в России быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Читайте также: Путин призвал не принуждать к вакцинации от COVID-19

18:03 24.08.2021

Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, помимо российских военнослужащих, получат также курсанты и сотрудники правоохранительных органов. С соответствующим предложением выступил Владимир Путин.

Подробности в материале: Путин: единовременные выплаты получат также курсанты и правоохранители

18:09 24.08.2021

Индексация пенсий в России в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции, аналогичным образом будет проиндексировано довольствие военнослужащих, сообщил Владимир Путин.

Читайте также: Путин: пенсии в России будут проиндексированы выше инфляции в 2022 году

18:10 24.08.2021

Правительство России должно действовать так, чтобы в стране рост экономики стал устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Читайте подробнее: Людям нужны новые рабочие места — Путин

18:14 24.08.2021

Автоматическое списание за долги денежных средств, поступивших гражданам в виде соцвыплат, должно быть законодательно запрещено, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Читайте также: Запретить изъятие соцвыплат за банковские и судебные долги — Путин

18:14 24.08.2021

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Никитиным принимает участие в работе второго этапа съезда партии. В беседе с журналистами он подвел итоги сбора предложений в народную программу «Единой России»:

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Об этом: Тамбовский губернатор принимает участие в работе съезда «Единой России»

18:18 24.08.2021

В России запускается специальная программа развития медицинской реабилитации, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Об этом: Путин призвал вывести медицинскую реабилитацию на новый уровень

18:18 24.08.2021

Владимир Путин выступает на съезде партии «Единая Россия». Цитата из видео. kremlin.ru

18:22 24.08.2021

В Государственной думе должны работать опытные профессионалы, что позволит сохранять преемственность законодательной деятельности, однако парламенту необходимы и новые лица, заявил Владимир Путин.

Об этом: Путин: в Госдуме должны работать опытные люди, но нужны и новые лица

18:24 24.08.2021

Россия извлекла необходимые уроки из опыта Афганской войны, в которой участвовал советский контингент, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа:

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Читайте подробнее: Россия извлекла уроки из опыта Афганской войны — Путин

18:28 24.08.2021

Крепкая и благополучная многодетная семья должна стать национальной идеей и образом будущего России, заявил Владимир Путин.

Читайте также: Путин назвал национальной идеей России крепкую многодетную семью

18:31 24.08.2021

Масштабные проекты по развитию системы транспорта и дорожной сети станут стимулом освоения природных богатств целого ряда регионов страны, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.

Об этом он сообщил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

Читайте также: Дороги, транспорт, Арктика и Сибирь — Путин о проектах развития России

18:32 24.08.2021

Дополнительные деньги в размере 24 млрд рублей будут выделены регионам России для борьбы с лесными пожарами, заявил президент страны Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Читайте также: Путин пообещал регионам 24 млрд рублей на борьбу с пожарами

18:44 24.08.2021

Недопустимо, чтобы на человека оказывалось давление по принуждению к вакцинации от COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Об этом: Увольнений из-за отсутствия прививки быть не должно — Путин

18:52 24.08.2021

Пандемия коронавируса позволила выявить не только сильные стороны, но и проблемы российского здравоохранения, заявил Владимир Путин.

Читайте подробнее: Путин: пандемия COVID-19 выявила проблемы российского здравоохранения

18:57 24.08.2021

Люди должны активно участвовать в разработке проектов городского благоустройства, все бюрократические барьеры следует устранить, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Читайте подробнее: Путин призвал активнее подключать к благоустройству городов самих жителей

18:58 24.08.2021

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку инициативы о более широком использовании потенциала отделений «Почты России» в регионах, в том числе для доставки лекарств и продуктов питания, оформления различных документов.

Читайте подробнее: Путин поддержал идею о расширении функционала «Почты России» в регионах

19:39 24.08.2021

Глобальные социальные задачи может реализовывать только по-настоящему сильная страна, экономика которой развивается, поэтому есть задачи, стратегические приоритеты в этой сфере. Они касаются роста экономики, стабильности, развития нашей страны, конкурентоспособности государства на международной арене. Об этом заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании второго этапа Съезда партии, который проходит 24 августа в Москве.

Медведев: РФ необходим рывок в самых перспективных отраслях производства

20:21 24.08.2021

Владимир Путин выступает на съезде партии «Единая Россия». kremlin.ru

21:48 24.08.2021

В Мурманской области единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат около 240 тысяч пенсионеров, сообщил губернатор.

Об этом: В Мурманской области единовременную выплату получат 240 тысяч пенсионеров

22:36 24.08.2021

Владимир Путин выступает на съезде партии «Единая Россия». Цитата из видео. kremlin.ru