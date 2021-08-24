Владимир Путин выступает на съезде партии «Единая Россия» — трансляция
Путин — о вакцинации: Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!
Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей — Путин.
Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
На обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 миллиардов рублей — Путин.
Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.
Путин предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022—2023 годах.
Путин: надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться.
Путин: выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет.
Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству — Путин.
Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко — Путин.
Путин: крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать «образом будущего России».
Уровень безработицы в России на сегодняшний день составляет около 5% от экономически активного населения и продолжает снижаться. Об этом заявил 24 августа президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия».
Для обеспечения занятости в России людей с ограниченными возможностями нужно разработать программу поддержки. Такую программу предложил создать президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Читайте также: Путин призвал разработать программу занятости для инвалидов
Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей в сентябре получат все российские пенсионеры — как работающие, так и нет. Об этом сообщил 24 августа президент России Владимир Путин.
По его словам, аналогичным образом будут осуществлены и единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 рублей. Их получат все, и в одинаковом размере, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», отметил глава государства.
Подробности: Путин: единовременные выплаты получат все российские пенсионеры и военные
Новая программа по расселению людей из аварийного жилья должна быть запущена в российских регионах, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.
Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».
Читайте также: Путин заявил о новой программе расселения людей из аварийного жилья
Путин: Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!
Принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции в России быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Читайте также: Путин призвал не принуждать к вакцинации от COVID-19
Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, помимо российских военнослужащих, получат также курсанты и сотрудники правоохранительных органов. С соответствующим предложением выступил Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: единовременные выплаты получат также курсанты и правоохранители
Индексация пенсий в России в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции, аналогичным образом будет проиндексировано довольствие военнослужащих, сообщил Владимир Путин.
Читайте также: Путин: пенсии в России будут проиндексированы выше инфляции в 2022 году
Правительство России должно действовать так, чтобы в стране рост экономики стал устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Читайте подробнее: Людям нужны новые рабочие места — Путин
Автоматическое списание за долги денежных средств, поступивших гражданам в виде соцвыплат, должно быть законодательно запрещено, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.
Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».
Читайте также: Запретить изъятие соцвыплат за банковские и судебные долги — Путин
Делегация Тамбовской области во главе с губернатором, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Никитиным принимает участие в работе второго этапа съезда партии. В беседе с журналистами он подвел итоги сбора предложений в народную программу «Единой России»:
Об этом: Тамбовский губернатор принимает участие в работе съезда «Единой России»
В России запускается специальная программа развития медицинской реабилитации, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Об этом: Путин призвал вывести медицинскую реабилитацию на новый уровень
В Государственной думе должны работать опытные профессионалы, что позволит сохранять преемственность законодательной деятельности, однако парламенту необходимы и новые лица, заявил Владимир Путин.
Об этом: Путин: в Госдуме должны работать опытные люди, но нужны и новые лица
Россия извлекла необходимые уроки из опыта Афганской войны, в которой участвовал советский контингент, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа:
Читайте подробнее: Россия извлекла уроки из опыта Афганской войны — Путин
Крепкая и благополучная многодетная семья должна стать национальной идеей и образом будущего России, заявил Владимир Путин.
Читайте также: Путин назвал национальной идеей России крепкую многодетную семью
Масштабные проекты по развитию системы транспорта и дорожной сети станут стимулом освоения природных богатств целого ряда регионов страны, заявил 24 августа президент России Владимир Путин.
Об этом он сообщил в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия».
Читайте также: Дороги, транспорт, Арктика и Сибирь — Путин о проектах развития России
Дополнительные деньги в размере 24 млрд рублей будут выделены регионам России для борьбы с лесными пожарами, заявил президент страны Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Читайте также: Путин пообещал регионам 24 млрд рублей на борьбу с пожарами
Недопустимо, чтобы на человека оказывалось давление по принуждению к вакцинации от COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Об этом: Увольнений из-за отсутствия прививки быть не должно — Путин
Пандемия коронавируса позволила выявить не только сильные стороны, но и проблемы российского здравоохранения, заявил Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин: пандемия COVID-19 выявила проблемы российского здравоохранения
Люди должны активно участвовать в разработке проектов городского благоустройства, все бюрократические барьеры следует устранить, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.
Читайте подробнее: Путин призвал активнее подключать к благоустройству городов самих жителей
Президент России Владимир Путин выступил в поддержку инициативы о более широком использовании потенциала отделений «Почты России» в регионах, в том числе для доставки лекарств и продуктов питания, оформления различных документов.
Читайте подробнее: Путин поддержал идею о расширении функционала «Почты России» в регионах
Глобальные социальные задачи может реализовывать только по-настоящему сильная страна, экономика которой развивается, поэтому есть задачи, стратегические приоритеты в этой сфере. Они касаются роста экономики, стабильности, развития нашей страны, конкурентоспособности государства на международной арене. Об этом заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании второго этапа Съезда партии, который проходит 24 августа в Москве.
Медведев: РФ необходим рывок в самых перспективных отраслях производства
В Мурманской области единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат около 240 тысяч пенсионеров, сообщил губернатор.
Об этом: В Мурманской области единовременную выплату получат 240 тысяч пенсионеров