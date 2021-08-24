Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин принимает участие во втором этапе предвыборного съезда партии «Единая Россия». В ходе данного мероприятия единороссам предстоит утвердить партийную программу к сентябрьским выборам в Госдуму. В съезде примут участие 400 делегатов. Напомним, ранее глава государства на встрече с представителями «Единой России» пообещал всем российским пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей до конца 2021 года. На той же встрече президент России предложил осуществить единовременную выплату всем российским военнослужащим (в среднем — по 15 тысяч рублей). Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Путин обещал всем пенсионерам России единовременную выплату до конца года

Флаг партии «Единая Россия». Иван Шилов ИА REGNUM

17:52 24.08.2021 Путин — о вакцинации: Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!

17:53 24.08.2021 Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 миллиарда рублей — Путин.

17:53 24.08.2021 Путин предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

17:54 24.08.2021 На обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 миллиардов рублей — Путин.

17:54 24.08.2021 Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

17:54 24.08.2021 Путин предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в 2022—2023 годах.

17:54 24.08.2021 Путин: надо найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться.

17:55 24.08.2021 Путин: выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет.

17:55 24.08.2021 Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству — Путин.

17:56 24.08.2021 Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко — Путин.

17:57 24.08.2021 Путин: крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, должна стать «образом будущего России».

17:58 24.08.2021 Уровень безработицы в России на сегодняшний день составляет около 5% от экономически активного населения и продолжает снижаться. Об этом заявил 24 августа президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Путин оценил ситуацию с безработицей в России

17:58 24.08.2021 Для обеспечения занятости в России людей с ограниченными возможностями нужно разработать программу поддержки. Такую программу предложил создать президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа. Читайте также: Путин призвал разработать программу занятости для инвалидов

17:59 24.08.2021 Единовременные выплаты в размере 10 000 рублей в сентябре получат все российские пенсионеры — как работающие, так и нет. Об этом сообщил 24 августа президент России Владимир Путин. По его словам, аналогичным образом будут осуществлены и единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 000 рублей. Их получат все, и в одинаковом размере, «вне зависимости от количества звёзд на погонах», отметил глава государства. Подробности: Путин: единовременные выплаты получат все российские пенсионеры и военные

18:01 24.08.2021 Новая программа по расселению людей из аварийного жилья должна быть запущена в российских регионах, заявил 24 августа президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на съезде партии «Единая Россия». Читайте также: Путин заявил о новой программе расселения людей из аварийного жилья

18:02 24.08.2021 Путин: Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят. Образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая, благополучная семья, в которой растут двое-трое-четверо и больше детей, по сути и должна быть этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно!

18:03 24.08.2021 Принуждения к вакцинации от коронавирусной инфекции в России быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа. Читайте также: Путин призвал не принуждать к вакцинации от COVID-19

18:03 24.08.2021 Единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, помимо российских военнослужащих, получат также курсанты и сотрудники правоохранительных органов. С соответствующим предложением выступил Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: единовременные выплаты получат также курсанты и правоохранители

18:09 24.08.2021 Индексация пенсий в России в 2022 году будет проведена на уровне выше инфляции, аналогичным образом будет проиндексировано довольствие военнослужащих, сообщил Владимир Путин. Читайте также: Путин: пенсии в России будут проиндексированы выше инфляции в 2022 году

18:10 24.08.2021 Правительство России должно действовать так, чтобы в стране рост экономики стал устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа. Читайте подробнее: Людям нужны новые рабочие места — Путин